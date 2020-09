Британски фотограф снима документален филм за бездомните кучета в България (СНИМКИ)

Британският фотограф Tom S-N, за когото преди седмица ПИК писа, че е на доброволческа мисия в България, ще снима документален филм за бездомните кучета в страната ни.

Том е бивш пехотинец, а след като се разделя с армията се отдава на фотографията. Като войник е пътувал по света на военни мисии, а сега пътува из Европа с друга мисия - да подпомага приютите за бездомни животни като снима техните обитатели, за да могат чрез професионалните му снимки по-бързо да намерят домове.

През седмицата, в която бе в България, Том засне кучетата и котките в Общинския приют за безстопанствени животни в Русе, "The Travelling Menagerie" на Травис Майлс в Габрово и "Street Hearts" на Ема и Антъни Смит в Дряново, "Friends on Four Paws-Bulgaria" и DOG Help-BG в София

"Ще направя документален филм за пътуването ми във вашата страна, като целта ми е повишаване на осведомеността за бездомните животни в България. В него ще разкажа и за добрите хора, отдали живота си в помощ на животните и посветени в търсене на промяната", коментира пред ПИК майсторът на фотообектива.

През септември той планира отново да се завърне в страната ни, за да продължи своята доброволческа мисия. Ще посети и съседна Сърбия, за да снима и обитателите на местни приюти.

Детайл, от който би следвало да ни стане неудобно: докато из родните географски ширини много от нас продължават да изостават в своите възприятия към бездомните кучета и котки, един чужденец организира срещу символично заплащане фотосесии на животни в родината, средствата от които отиват за спасяването на кучета в България...