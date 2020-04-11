Два автомобила са изгорели при пожар в Бургас, частично е засегнат и трети. Това съобщи за Радио „Фокус“ - Бургас говорителят на ОДМВР - Бургас.

Според данните, около 22:00 часа снощи в района на паркинга зад бл. 20 в ж.к. „Зорница" е възникнал пожар, който обхванал лек автомобил "Ягуар" с бургаска регистрация, собственост на 49 годишен мъж, живеещ в съседна кооперация. Огънят се прехвърлил и на паркиран в съседство лек автомобил със свалени регистрационни табели - неустановени към момента марка, модел и собственост.

От пожара и двата автомобила изгорели напълно. Частично леко е обгорял и трети автомобил, паркиран в близост. Огънят е потушен от два противопожарни автомобила.

Вероятно се касае за умишлен палеж, тъй като лекият автомобил "Ягуар" е двугодишен.

В момента се извършва оглед на местопроизшествието. По случая в Пето Районно управление е образувано досъдебно производство.