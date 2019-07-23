Pik.bg retro.bg Lakomnik.bg pikco.bg Izbori.pik.bg Mileniumbg.eu nedyalko.bg
Вход
София
Времето в София 14 o C

Ето какво ще гледа Министерският съвет в сряда

Новините Вчера: 285
Днес: 8
Как си пие в Северозапада Селянка задигна телефон от баничарница В КОЙ ВЕК ЖИВЕЕМ? Поредно зверство и локви кръв в приюта в... УНИКАЛНО: Бус пълен с наркотици се вряза в патрулка
Виж всички новини от днес
ПИК ТВ
те
ма ИГРИТЕ НА МАЯ ЗА СОФИЯ (ОБЗОР) ИГРИТЕ НА МАЯ ЗА СОФИЯ (ОБЗОР) хит
на
деня РАЗКРИТИЕ НА ПИК: Шефът на Кристиян купил фирма от „Артекс". Босът Иван Тодоров с цели 32 дружества, върти сделки с имоти (ФАКСИМИЛЕТА) РАЗКРИТИЕ НА ПИК: Шефът на Кристиян купил фирма от...
ПЪРВО В ПИК TV: 6-часова акция на ГДБОП в офиса на хакерската фирма - арестуваха висш мениджър, цялата техника е иззета. Кристиян и шефът му ги няма (СНИМКИ/ОБНОВЕНА) ПЪРВО В ПИК TV: 6-часова акция на ГДБОП в офиса на...
ЕКСКЛУЗИВНО! Каракачанов пред ПИК с първи коментар за ветото на Радев срещу сделката за Ф-16 - военният министър разказа виц за акта на президента ЕКСКЛУЗИВНО! Каракачанов пред ПИК с първи коментар за...
Новото вето на Радев - твърдоглавие или лобизъм (комисионна)? Новото вето на Радев - твърдоглавие или лобизъм...
РАЗКРИТИЕ НА ПИК: Шефът на Кристиян купил фирма от „Артекс". Босът Иван Тодоров с цели 32 дружества, върти сделки с имоти (ФАКСИМИЛЕТА) РАЗКРИТИЕ НА ПИК: Шефът на Кристиян купил фирма от...
САМО В ПИК TV: Борислав Цеков разкрива: Воят срещу Гешев е от провален правосъден министър - той служи на тези олигарси, които са разследвани от прокуратурата и се крият зад медиите си (ОБНОВЕНА) САМО В ПИК TV: Борислав Цеков разкрива: Воят срещу Гешев...
САМО В ПИК! Кибер метеж срещу кабинета на Борисов по поръчка на Цветан Василев. Отзад - сянката на медии и "Демократична България" САМО В ПИК! Кибер метеж срещу кабинета на Борисов по...
САМО В ПИК TV: Бившият член на СЕМ Иво Атанасов с разтърсващи разкрития за работата на медийните надзорници и подбора на членовете му (ОБНОВЕНА) САМО В ПИК TV: Бившият член на СЕМ Иво Атанасов с...
САМО В ПИК: Евродепутатът Емил Радев в шок след разкритието, че хакерът е търсил информация за него и премиера: Работата ми в правосъдната комисия е прозрачна, нямам обяснение защо съм атакуван САМО В ПИК: Евродепутатът Емил Радев в шок след...
ИЗВЪНРЕДНО В ПИК: Прокуратурата с шокиращи подробности за открититите улики в компютъра на хакера Кристиян Бойков ИЗВЪНРЕДНО В ПИК: Прокуратурата с шокиращи подробности за...
ЕКСКЛУЗИВНО: Зам.-главният прокурор Гешев разкри - фирмата на Кристиян е шпионирала премиера Борисов ЕКСКЛУЗИВНО: Зам.-главният прокурор Гешев разкри -...
САМО В ПИК! Ангел Джамбазки с разбиващ коментар за Кьовеши: Тя е част от сделката в ЕС, която е непрозрачна - показа лицемерието на федералисткия кръг на Макрон и Меркел САМО В ПИК! Ангел Джамбазки с разбиващ коментар за...
Бившият главен прокурор Никола Филчев пред ПИК: Безпрецедентно - цялата гилдия е зад Иван Гешев! Трябва ни човек като него, смел и решителен. Да поведе борба с олигархията и организираната престъпност Бившият главен прокурор Никола Филчев пред ПИК:...
ШОК И УЖАС, ЧЕ ГЕШЕВ СТАВА ГЛАВЕН ПРОКУРОР! Слугите на Цветан Василев и Прокопиев се размечтаха за Цацаров. Молят отчаяно Борисов да се намеси... ШОК И УЖАС, ЧЕ ГЕШЕВ СТАВА ГЛАВЕН ПРОКУРОР! Слугите на...
Проф. Огнян Герджиков с оценка за номинацията за главен прокурор пред ПИК: Гешев е много добра кандидатура, има качества Проф. Огнян Герджиков с оценка за номинацията за главен...
За главата на Томислав Дончев. Ако си беше свършил работата в икономиката, народът щеше да прости за НАП За главата на Томислав Дончев. Ако си беше свършил...
горещо
ТРУС: Земетресение люшна Своге (КАРТА) Новото вето на Радев - твърдоглавие или лобизъм (комисионна)? НОВИ ОБИСКИ: ГДБОП нахлу във фирмата на хакера Кристиян Бойков

Ето какво ще гледа Министерският съвет в сряда

преди 2 часа
2344
0
Ето какво ще гледа Министерският съвет в сряда
БЪЛГАРИЯ ДНЕС
Автор: ПИК
23.07.2019
0
2344

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 24 юли, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПАРИЧНА НАГРАДА НА СТОЯНКА НАСТЕВА ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯ. 

Внася: министърът на образованието и науката

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ ЕАД - СОФИЯ, В АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.

Внася: министърът на финансите

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 619 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на образоването и науката

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 233 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ 20 „ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 158+777”, ПОДОБЕКТ 19 „ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 151+770”, ПОДОБЕКТ 17 „ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 134+350”, ПОДОБЕКТ 16 „ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 127+805” И ПОДОБЕКТ 18 „ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 145+787” ОТ ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС” ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС ФАЗА 2” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СЛИВЕН.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на икономиката

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА АПОРТИРАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В КАПИТАЛА НА „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на икономиката

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕС¬ТИЦИОННА БАНКА И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ВНОСКА ВЪВ ФОНДА НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ТИПОВА НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ/ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПОРА¬ЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В ЕВРОПА (SHAPE) И КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, КРАЛСТВО ДАНИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛО¬ВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ИСЛАНДИЯ, КРАЛСТВО НИДЕРЛАН¬ДИЯ, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ И ДР. ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА НАТО, ОТНОС¬НО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНА ДОМАКИН НА СИЛИТЕ НА НАТО С МНОГО ВИСОКА СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТАТА СЕСИЯ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 10 ДО 12 АВГУСТ 2019 Г. В ТУРКМЕНИСТАН.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”, ПРОВЕДЕНО НА 8 ЮЛИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ИНЕРМАТ” АД

СТАРА ЗАГОРА, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВО¬РА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЗИМ¬НИЦА”, ОБЩИНА МЪГЛИЖ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН НА 30 ЮНИ 2006 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕД¬СТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТ¬РОЙСТВОТО, И „ИНЕРМАТ” АД - СТАРА ЗАГОРА.

Внася: министърът на енергетиката

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ЕСКАНА” АД - ВАРНА, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ВЕНЕЛИН”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЕНЕЛИН, ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛАСТ ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА 6 ЮЛИ 2011 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И „ЕСКАНА” АД - ВАРНА.

Внася: министърът на енергетиката

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ - ТАЛКОШИСТИ, ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА ОТ НАХОДИЩЕ „ОВЧАРОВО”, С. ОВЧАРОВО, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 18 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, И „ВАТИЯ” АД - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХО¬ДИЩЕ „ТРЕБЕЖА”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНА КРЕМЕНА, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА „БУЛСТОУН” ЕООД - ВРАЦА.

Внася: министърът на енергетиката

18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ВЕЛБОВ КАМЪК”, РАЗ¬ПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. КЛИСУРА И С. ДРЕНКОВО, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПРОСОТО”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЕРИНСКО, ОБЩИНА ИХТИМАН, ОБЛАСТ СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ТОПОЛИТЕ”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ОБЩИНА ЛОМ, ОБЛАСТ МОНТАНА.

Внася: министърът на енергетиката

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БИЛО”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. СТУДЕНА И С. БОСНЕК, ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК.

Внася: министърът на енергетиката

22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЯЛАТА ЧУКА”, РАЗПО¬ЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЕТРЕН ДОЛ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК.

Внася: министърът на енергетиката

23. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „КОСТАДИН”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОЛЕН, ОБЩИНА САТОВЧА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

24. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „АРАБКА”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ДЪБНИЦА, С. КРУШЕВО И С. ХВОСТЯНЕ, ОБЩИНА ГЪРМЕН, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

25. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧ¬ВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ВЪЗЕЛ”, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ И ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на енергетиката

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА.

Внася: министърът на икономиката

Сподели:
Напиши коментар »
(0)
Вашето мнение
Код за сигурност:
Последни новини
Най-важното
преди 4 минути
Как си пие в Северозапада
преди 22 минути
Селянка задигна телефон от баничарница
преди 41 минути
УНИКАЛНО: Бус пълен с наркотици се вряза в патрулка
преди 1 часа
75-годишна баба оглави рокерска банда
преди 1 часа
Ето кой опитен боец се отдалечава от "бианконерите"
преди 2 часа
ЦИГАНСКО ПРОКЛЯТИЕ ЛИ ГО ЗАСТИГНА? Гринго на Софка бере душа след катастрофа в Берлин
преди 2 часа
Мълния удари 8 души на плаж във Флорида
преди 2 часа
Ето какво ще гледа Министерският съвет в сряда
преди 2 часа
Трабзонспор примамва Кешерю с чували с пари
преди 2 часа
Хулиган гърми безразборно с газов пистолет от балкона - отърва се с 200 лева глоба
Най-четени
Най-коментирани
САМО В ПИК И "РЕТРО": Деси Радева проговори за враговете си
294555
САМО В ПИК И "РЕТРО": Деси Радева проговори за враговете си
САМО В ПИК: Димитър Рачков напуска телевизията и братя Халваджиян - ето какво се случва с комика
273753
САМО В ПИК: Димитър Рачков напуска телевизията и братя Халваджиян - ето какво се случва с комика
РАЗКРИТИЕ НА ПИК: Шефът на Кристиян купил фирма от „Артекс". Босът Иван Тодоров с цели 32 дружества, върти сделки с имоти (ФАКСИМИЛЕТА)
246493
РАЗКРИТИЕ НА ПИК: Шефът на Кристиян купил фирма от „Артекс". Босът Иван Тодоров с цели 32 дружества, върти сделки с имоти (ФАКСИМИЛЕТА)
ЦИГАНСКА ЩЕДРОСТ: Софи Маринова хариза "Мерцедес" за 150 бона на Гринго - чалга певицата спаси от кинжала на бившия затворник добитъка в Етрополе
216014
ЦИГАНСКА ЩЕДРОСТ: Софи Маринова хариза "Мерцедес" за 150 бона на Гринго - чалга певицата спаси от кинжала на бившия затворник добитъка в Етрополе
ОТ ПОСЛЕДНИТЕ МИНУТИ: Гори къмпинг "Каваците", гърмят газови бутилки
194762
ОТ ПОСЛЕДНИТЕ МИНУТИ: Гори къмпинг "Каваците", гърмят газови бутилки
САМО В ПИК! Георги Марков ексклузивно пред медията ни: Борисов отново е подведен! Кьовеши (Сорос) е като Истанбулската конвенция
179626
САМО В ПИК! Георги Марков ексклузивно пред медията ни: Борисов отново е подведен! Кьовеши (Сорос) е като Истанбулската конвенция
Виж всички най-четени
Кого предпочитате за кмет на София?
Общо гласували: 15778
архив
ретро
Спомени от соца: 2 хиляди души работехме в завода, днес цари разруха Спомени от соца: 2 хиляди души работехме в завода, днес цари разруха 68745 Есперанса издъхна от рак на яйчниците 110491 91-годишен доктор от Свищов сваля кръвното с кислородна вода 55713 Алла Пугачова гази руските закони 42340 За ремонта на руските изтребители и безхаберието на властта 66149 Пророкът дядо Влайчо бе скромен и тих човек 118865 Ясновидката Евелина Лютова: Магията се вижда като черен дъжд над главите на жертвите! 67484 Бай Трифон мина през ада на лагера в Белене
лакомник
Пухкави бухтички с кашкавал (стъпка по стъпка) Пухкави бухтички с кашкавал (стъпка по стъпка) 79195 Печени кюфтета с картофи 83673 Кашкавалки с маслини 65750 Орехови палачинки с канела 172884 Торта с бисквити и маслен крем 242583 Лесни понички с мармалад 192100 Мъфини с локум и сладко от ягоди 104388 Италианска питка с билки
култура
Проф. Николай Овчаров доказва - Иван Асен II е простирал влиянието си до Солун Проф. Николай Овчаров доказва - Иван Асен II е простирал влиянието си до Солун 30365 Доц. Светлана Божилова: Новата в СЕМ с агродипломата нарушава закона за радио и телевизия 73888 Внезапно си отиде легендата Буги Барабата 7446 Топ 5 на най-продаваните книги на издателство „Милениум“ (12-19 юли) 17375 ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ: "Мамма миа" ще звучи на Белоградчишките скали 55721 Ивана, музата на „Остаряваме бавно“, на 75. Недялко й подари стихотворение за 51-и път!
vip рожденици
Андрей Дреников Андрей Дреников композитор Става на: 69 години Росен Петров Росен Петров журналист, политик Става на: 49 години Ясен Гюзелев Ясен Гюзелев художник Става на: 55 години
виц на деня

Чък Норис:
- Ще стана призори.
Слънцето изгряло в 11:30.

няма нови новини
Днес: 8
ТОП
топ
Как си пие в Северозапада Как си пие в Северозапада Селянка задигна телефон от баничарница Селянка задигна телефон от баничарница УНИКАЛНО: Бус пълен с наркотици се вряза в патрулка УНИКАЛНО: Бус пълен с наркотици се вряза в патрулка
hot
най-четени новини в момента
сега
1645
четат ПИК
сега
четат тази новина
x
ПЪРВО В ПИК TV: 6-часова акция на ГДБОП в офиса на хакерската фирма - арестуваха висш мениджър, цялата техника е иззета. Кристиян и шефът му ги няма (СНИМКИ/ОБНОВЕНА)
x
бомба
Как си пие в Северозапада
x