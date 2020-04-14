Ето какво ще обсъждат министрите утре на поредното он лайн заседание на МС
Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 9 часа редовно правителствено заседание. Министерският съвет ще заседава утре при следния предварителен дневен ред:
1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019 Г.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРА¬НА МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА НА ОТБРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА „ХЕМУС“ ПРЕЗ 2020 Г.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГ¬РАМА „СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ НА КРЪВОДАРИТЕЛИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА МАРКЕРИ НА ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ“.
Внася: министърът на образованието и науката
4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ОРГАНИЗАЦИИ НА БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ В РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, РЕ¬ПУБЛИКА СЪРБИЯ, РЕПУБЛИКА КОСОВО, УКРАЙНА И РЕПУБЛИКА МОЛ¬ДОВА И НА ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ С БЪЛГАР¬СКО САМОСЪЗНАНИЕ, НА ПРОЕКТНА ОСНОВА.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи
5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИ¬ЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА Х И Y СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 23763/18), „АПОСТОЛОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 32644/09), „ЗИКАТАНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 45806/11), „МУСТАФА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 1230/17) И „СТОЙКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 32723/12).
Внася: министърът на правосъдието
6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
министърът на регионалното развитие и благоустройството
7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПЛАТЕНА ДЕЙНОСТ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛИ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи
8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „СЛЪНЧЕВ БРЯГ - ЮГ", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.
Внася: министърът на туризма
9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „РАВДА - ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.
Внася: министърът на туризма
10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПO ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХО¬ДИЩЕ „ЧИНКА - 2", УЧАСТЪЦИ „ЧИНКА - 2 ЗАПАД" И „ЧИНКА - 2 ИЗТОК", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОЛЯМА ЧИНКА, ОБЩИНА КРУМОВ¬ГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, НА „ГУГУЛАНОВИ" ООД - КЪРДЖАЛИ.
Внася: министърът на енергетиката
11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „РУДМЕТАЛ" АД - ГР. РУДОЗЕМ, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГО¬ВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - МРАМОРЕН БРЕКЧОКОНГЛОМЕРАТ, ОТ НАХОДИЩЕ „ДЪЛГА УСОЙКА", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМ-ЛИЩЕТО НА ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН, СКЛЮ¬ЧЕН НА 28 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБ¬ЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „РУДМЕТАЛ" АД - ГР. РУДОЗЕМ.
Внася: министърът на енергетиката
12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕ¬РИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ДОБРОМИР - ИЗТОК", ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС, СКЛЮЧЕН НА 23 МАЙ 2007 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „БУРГАС ВАР“ ЕООД - БУРГАС.
Внася: министърът на енергетиката
13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯ¬ЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ТРЕБЕЖА", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНА КРЕМЕНА, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА.
Внася: министърът на енергетиката
14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛА¬ГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Внася: министърът на финансите
15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОРГАНИЗИРАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИТЕ КОМУ¬НИКАЦИИ И КРИПТОГРАФСКАТА СИГУРНОСТ НА СЛУЖЕБНАТА КОРЕС¬ПОНДЕНЦИЯ, ОБМЕНЯНА ПО ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ЕДИНИЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗАД¬ГРАНИЧНИТЕ Й ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА.
Внася: министър-председателят
16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФИ¬НАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.
Внася: министърът на образованието и науката
Веднъж Чък Норис решил да хвърли граната... разхвърчали се крака, ръце, глави... и накрая гранатата гръмнала.