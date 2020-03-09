Pik.bg retro.bg Lakomnik.bg pikco.bg Izbori.pik.bg Mileniumbg.eu nedyalko.bg
Вход
София
Времето в София 3 o C

Ето какво ще решава Министерският съвет във вторник

Новините Вчера: 142
Днес: 243
Шефът на "Булгартрансгаз" опроверга, че "нулевият пациент" е... Софийският градски съд с мерки срещу коронавируса, прави... Гущерова и Цвети Янева обраха точките с 8-мартенски букети... Доц. Ангел Кунчев: Коронавирусът ще се развие в България
Виж всички новини от днес
ПИК ТВ
те
ма ИСТЕРИЯТА КОРОНАВИРУС (ОБЗОР) ИСТЕРИЯТА КОРОНАВИРУС (ОБЗОР) хит
на
деня ПЪРВО В ПИК: Ново земетресение разлюля силно Своге (СНИМКИ/ОБНОВЕНА) ПЪРВО В ПИК: Ново земетресение разлюля силно Своге...
ЕКСКЛУЗИВНО В ПИК: Каракачанов с остър коментар пред медията ни за номерата на Гърция с бежанците: Неразумно и много неколегиално. Външно министерство трябва да реагира ЕКСКЛУЗИВНО В ПИК: Каракачанов с остър коментар пред...
Провокация срещу Бойко по византийски Провокация срещу Бойко по византийски
МЪЛНИЯ В ПИК: Северна Гърция настръхна срещу Мицотакис! Жестоки протести срещу решението на премиера - насилствено праща бежанци на границата с България, зрее кървав конфликт МЪЛНИЯ В ПИК: Северна Гърция настръхна срещу Мицотакис!...
САМО В ПИК: Мицотакис в заговор срещу България за бежанците! Премиерът на Гърция умишлено нарушава споразуменията си за Шенген, превръща общата ни граница в разграден двор САМО В ПИК: Мицотакис в заговор срещу България за...
ЕКСКЛУЗИВНО В ПИК: Борисов не пусна бежанци в България, Гърция му отмъсти с фейк за Бай Ганьо ЕКСКЛУЗИВНО В ПИК: Борисов не пусна бежанци в България,...
ПЪРВО В ПИК: Ново земетресение разлюля силно Своге (СНИМКИ/ОБНОВЕНА) ПЪРВО В ПИК: Ново земетресение разлюля силно Своге...
САМО В ПИК! Топ инфекционистът доц. Атанас Мангъров с ексклузивен коментар за коронавируса у нас - ще има ли още болни, колко време ще продължи да се вихри заразата и по какво се отличава от грипа САМО В ПИК! Топ инфекционистът доц. Атанас Мангъров с...
ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV: Борисов: Максимално бързо да си изработим облекла и маски (ОБНОВЕНА/СНИМКИ) ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV: Борисов: Максимално бързо да си...
ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV: Всички събирания на закрито - забранени! Без концерти, кино и театър до второ нареждане (ОБНОВЕНА) ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV: Всички събирания на закрито -...
ПЪРВО В ПИК TV: Борисов свика извънредно заседание за мерките срещу коронавирус у нас, нулевият пациент е дошъл от Гърция - ето какво решават за заразата (ОБНОВЕНА) ПЪРВО В ПИК TV: Борисов свика извънредно заседание за...
ПЪРВО В ПИК TV! Четирима болни с коронавирус у нас (ВИДЕО/ОБНОВЕНА) ПЪРВО В ПИК TV! Четирима болни с коронавирус у нас...
ПЪРВО В ПИК TV: Извънреден брифинг в Министерски съвет - има положителни проби на коронавирус у нас (ОБНОВЕНА) ПЪРВО В ПИК TV: Извънреден брифинг в Министерски съвет -...
САМО В ПИК И "РЕТРО": Снахата на Васил Божков със скандално минало (УНИКАЛНИ СНИМКИ) САМО В ПИК И "РЕТРО": Снахата на Васил Божков със...
Георги Харизанов само в ПИК и "Ретро": Лъжливото овчарче Корнелия и самотата Георги Харизанов само в ПИК и "Ретро": Лъжливото овчарче...
САМО В ПИК! Евродепутатът Емил Радев с експресни новини за коронавируса - какво се случва в Европа, има ли паника сред хората, какви мерки вземат европейските институции за борба със заразата САМО В ПИК! Евродепутатът Емил Радев с експресни новини...
горещо
ВАЖЕН ДЕН: Конституционният съд казва тежката си дума за искането на Иван Гешев за имунитета на президента ИЗВЪНРЕДНО! Двама със съмнение за коронавирус в инфекциозното в Сливен ТРАГЕДИЯ: Жена с висока температура издъхна внезапно пред Спешното във Враца! Коронавирус или...

Ето какво ще решава Министерският съвет във вторник

преди 1 часа
5597
0
Ето какво ще решава Министерският съвет във вторник
БЪЛГАРИЯ ДНЕС
Автор: ПИК
09.03.2020
0
5597

Редовното правителствено заседание ще се проведе във вторник, 10 март, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

 

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 520 НА МИНИСТЕР¬СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ЕПИЗООТИЧЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 - 2020 Г.“ ДА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С БЕНЕФИЦИЕНТИ В РАЗМЕР ДО 20 НА СТО НАД БЮДЖЕТА НА ПРОГРАМАТА.

Внася: министърът на околната среда и водите

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Внася: министърът на финансите

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ¬ВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АЙТОС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЮНТЕР ЕНЦННГЕР - АВ¬СТРИЙСКИ ГРАЖДАНИН, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОС¬ТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, СЪС СЕДА¬ЛИЩЕ В ГР. ГРАЦ И КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ ЩИРИЯ, РЕПУБЛКА АВСТРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ДАДЕНОТО СЪГЛАСИЕ СВЕТОС¬ЛАВ ДЖАМБОВ, ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА МАЛАЙ¬ЗИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ, ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДА БЪДЕ ДОПУСНАТ ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТ¬НО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА МАЛАЙЗИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛ¬ГАРИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ ОБХВАЩАЩ ТЕ¬РИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ШЕСТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУ¬МЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРО¬ПА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

9. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ФОРМАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 20 ФЕВРУАРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на образованието и науката

10. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДЪР¬ЖАВНИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „КРАЙМОРИЕ“, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ПРИМОРСКО-ЮГ“, ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНЦЕСИ¬ОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА ВЪГЛИЩА ОТ НАХОДИЩЕ „ЧУКУРОВО”, СКЛЮЧЕН НА 13 ЮНИ 2002 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБ¬ЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ, И „МИНА ЧУКУРОВО“ АД - С. ГАБРА, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН.

Внася: министърът на енергетиката

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪК И ЧАКЪЛ, ГОДНИ ЗА НАПРАВА НА ОБИКНОВЕНИ БЕТОНИ И СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БЛИЗНАКОВ АНДЪК“ - УЧАСТЪЦИ „ПОТОКА“ (1-ВИ КОНТУР И 2-РИ КОНТУР) И „ЗЛАТОЛИСТ“, РАЗ¬ПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗЛАТОЛИСТ, ОБЩИНА САНДАНСКИ, ОБ¬ЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, СКЛЮЧЕН НА 12 ЮЛИ 2012 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И „ХИДРОСТРОЙ-ЮГ-97“ АД - ГР. САНДАНСКИ.

Внася: министърът на енергетиката

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ФИНИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД - ВАРНА, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДО¬ГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БО¬ГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪК, ОТ НАХОДИЩЕ „ЗДРАВЕЦ“, ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА 8 МАЙ 2008 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ФИНИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД - ВАРНА.

Внася: министърът на енергетиката

16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „КАРУЦАТА“, РАЗПОЛО¬ЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОСТИЕВО, ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на енергетиката

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА.

Внася: министърът на енергетиката

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНТРОЛ НАД ТЯХ ВЪВ И ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

Сподели:
Последни новини
Най-важното
преди 2 минути
Шефът на "Булгартрансгаз" опроверга, че "нулевият пациент" е негов работник от Италия
преди 7 минути
Софийският градски съд с мерки срещу коронавируса, прави справки през интернет
преди 7 минути
Гущерова и Цвети Янева обраха точките с 8-мартенски букети (СНИМКИ)
преди 9 минути
Доц. Ангел Кунчев: Коронавирусът ще се развие в България
преди 9 минути
Треньорът на ЦСКА Крушчич: Не искам да...
преди 12 минути
ПОД КАРАНТИНА: Военната академия хлопна кепенци заради коронавируса
преди 17 минути
Белодробен лекар разкри кога COVID-19 става смъртоносна заплаха
преди 22 минути
Сами от "Фермата" разменя жената
преди 22 минути
Спират командировките на депутатите извън страната заради коронавируса
преди 34 минути
Орландо Блум отмени японската си сватба заради коронавируса
Най-четени
Най-коментирани
САМО В ПИК И "РЕТРО": Снахата на Васил Божков със скандално минало (УНИКАЛНИ СНИМКИ)
583863
САМО В ПИК И "РЕТРО": Снахата на Васил Божков със скандално минало (УНИКАЛНИ СНИМКИ)
Перверзиите на Би Ти Ви нямат край - Хекимян и колегите му с нова провокация, докато женичките от СЕМ си правят маникюра и пият кафе
408349
Перверзиите на Би Ти Ви нямат край - Хекимян и колегите му с нова провокация, докато женичките от СЕМ си правят маникюра и пият кафе
ПЪРВО В ПИК: Ново земетресение разлюля силно Своге (СНИМКИ/ОБНОВЕНА)
294083
ПЪРВО В ПИК: Ново земетресение разлюля силно Своге (СНИМКИ/ОБНОВЕНА)
САМО В ПИК! Ето коя е Бойка от перваза на Партийния дом - от година протестърката-рехабилитаторка на Мая Манолова е със заплата 950 лева (ДОКУМЕНТИ/ОБНОВЕНА)
285662
САМО В ПИК! Ето коя е Бойка от перваза на Партийния дом - от година протестърката-рехабилитаторка на Мая Манолова е със заплата 950 лева (ДОКУМЕНТИ/ОБНОВЕНА)
ИЗВЪНРЕДНО: "Герена" кънти - "син" екстаз
218097
ИЗВЪНРЕДНО: "Герена" кънти - "син" екстаз
Собственикът на ПИК Недялко Недялков за новата книга за аферите на Румен Радев и кой се опитва да скрие истината
206086
Собственикът на ПИК Недялко Недялков за новата книга за аферите на Румен Радев и кой се опитва да скрие истината
Виж всички най-четени
Сюжетът “Борисов с къща и любовница в Барселона” e:
Общо гласували: 16012
архив
ретро
Астролог: Вижте на кои дати може да пипнем коронавируса Астролог: Вижте на кои дати може да пипнем коронавируса 58329 На екскурзия в СССР през 80-те 69335 Бодежите в рамото – сигнал за тежка болест 108373 Спомени от соца: Тормозът в казармата започна още на войнишката ни клетва 110317 Емилия Масларова се изруси и подмлади (Снимка) 65345 Отец Христодул разваля магии с молитва 350571 Режимът на Селин Дион, с който отслабна 15 кг 327449 Водещата Светла Петрова неузнаваема (Снимка)
лакомник
Баница с пиле и извара Баница с пиле и извара 192510 Домашни кренвиршки 288976 Гръцки кекс 280432 Бърз кекс с глазура 136068 Диетични кокосови гофрети 186829 Бърза пица с яйца 101720 Орехов пай 66473 Питки с пармезан и мента
култура
Боил Банов коментира забраната за провеждане на културни мероприятия и отговори на нападките на актьори: Инфантилни позиции не ме занимават Боил Банов коментира забраната за провеждане на културни мероприятия и отговори на нападките на актьори: Инфантилни позиции не ме занимават 4369 Националната опера и балет презаверяват билети заради коронавируса 4582 БНР отлага връчването на наградите „Топ 20“ 6628 Боил Банов излезе с мерки за културата и здравето 10718 Боил Банов, Флоранс Робин и Здравко Димитров обсъдиха бъдещето на къща „Ламартин” в Пловдив (СНИМКИ) 9259 Топ 5 на най-продаваните книги на издателство „Милениум“ (29 февруари - 6 март)
vip рожденици
Армен Назарян Армен Назарян олимпийски и световен шампион по борба Става на: 46 години доц. Симо Лазаров доц. Симо Лазаров композитор Става на: 72 години Никола Кицевски Никола Кицевски журналист Става на: 60 години Фахрадин Фахрадинов Фахрадин Фахрадинов актьор Става на: 34 години
виц на деня

Жените от Перник били с най-набито око.

няма нови новини
Днес: 243
ТОП
топ
Шефът на "Булгартрансгаз" опроверга, че "нулевият пациент" е негов работник от Италия Шефът на "Булгартрансгаз" опроверга, че... Софийският градски съд с мерки срещу коронавируса, прави справки през интернет Софийският градски съд с мерки срещу коронавируса, прави... Доц. Ангел Кунчев: Коронавирусът ще се развие в България Доц. Ангел Кунчев: Коронавирусът ще се развие в България
hot
най-четени новини в момента
сега
3631
четат ПИК
сега
четат тази новина
x
ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV: Караниколов и ген. Мутафчийски искат 111 000 многократни защитни облекла за болниците от индустрията (ОБНОВЕНА)
x
бомба
Ето колко бактерии обменяме при всяко ръкуване
x