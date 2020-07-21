Pik.bg retro.bg Lakomnik.bg pikco.bg Izbori.pik.bg Mileniumbg.eu nedyalko.bg
Вход
София
Времето в София 26 o C

Заради заразени в МС кабинетът заседава он лайн в сряда - ето дневния ред

Новините Вчера: 294
Днес: 310
КУПОН НА "САН СТЕФАНО": Голям юбилей в БНТ - "По света и у... Започнаха преговорите за съставяне на правителство в Северна... Обучават асистенти на лекарите по дентална медицина ГОЛЯМ УДАР НА ИТАЛИАНСКАТА ПОЛИЦИЯ: Разбиха „психо-секс-секта“...
Виж всички новини от днес
ПИК ТВ
те
ма РАДЕВ ПАЛИ ДЪРЖАВАТА (ОБЗОР) РАДЕВ ПАЛИ ДЪРЖАВАТА (ОБЗОР) хит
на
деня БОРБА ЗА ВЛАСТ И ПОСТОВЕ: "Отровното трио" се разпада - Хаджигенов прави партия, краде избирателите на Христо Иванов и гони Велислав Минеков БОРБА ЗА ВЛАСТ И ПОСТОВЕ: "Отровното трио" се...
Емил Радев припомни на Радан: Европодкрепата за България вече има и солиден финансов израз
САМО В ПИК: Лидерът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов за уличните акции: Цялата работа е "стани да седна" - двама палячовци организираха национална стачка! А кукловодите - хора с проблеми с правосъдието, потриват ръце от Дубай САМО В ПИК: Лидерът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов за...
БОРБА ЗА ВЛАСТ И ПОСТОВЕ: "Отровното трио" се разпада - Хаджигенов прави партия, краде избирателите на Христо Иванов и гони Велислав Минеков БОРБА ЗА ВЛАСТ И ПОСТОВЕ: "Отровното трио" се разпада -...
Актьорът Калин Сърменов пред ПИК: Браво на Борисов за милиардите от Брюксел! Да остане премиер - служебно правителство ще довлече погром за България Актьорът Калин Сърменов пред ПИК: Браво на Борисов за...
ИВА НИКОЛОВА: Глупост на глупостите е Борисов да се оттегли - малодушие и безотговорност! Ето фактите, пред които и той, и боговете, трябва да замълчат - обедини БСП и ДПС срещу себе си, а Европа му даде вот на доверие ИВА НИКОЛОВА: Глупост на глупостите е Борисов да се...
САМО В ПИК: Ето кои са тримата терористи от метрото в София - пребоядисани номенклатурчици, сменили куп партии и авери на фейк гуруто Бабикян (ВИДЕО) САМО В ПИК: Ето кои са тримата терористи от метрото в...
Проф. Антоанета Христова пред ПИК: Борисов трябва да завърши мандата като министър-председател! Постигна успех и в Брюксел, и контролира ситуацията - няма да е справедливо да се оттегли Проф. Антоанета Христова пред ПИК: Борисов трябва да...
Александър Симов в ПИК и Ретро: Партията на Слави ще завърши като надгробен камък в политическото гробище Александър Симов в ПИК и Ретро: Партията на Слави ще...
ПЪРВО В ПИК TV: Борисов с горещи новини от Брюксел - лидерите в ЕС се разбраха за парите! Премиерът ни се пребори за 200 млн. евро допълнително за България, бюджетът ни за 7 години е 29 млрд. евро (ОБНОВЕНА) ПЪРВО В ПИК TV: Борисов с горещи новини от Брюксел -...
СИГНАЛ ДО ПИК: Лъснаха платени протестъри от БСП със съмнителна репутация (СНИМКИ) СИГНАЛ ДО ПИК: Лъснаха платени протестъри от БСП със...
ВНИМАНИЕ: Радикализация през щаба на Васил Божков - бесилка и знаци на "Ислямска държава"! Почват терор из София и страната (СНИМКИ) ВНИМАНИЕ: Радикализация през щаба на Васил Божков -...
Червени отвън, сини отвътре или обратното: Розовата дружинка на „новите спасители“ – пребоядисвани по няколко пъти тулупи, изхвърлени от държавната хранилка. Ето кои са те Червени отвън, сини отвътре или обратното: Розовата...
САМО В ПИК: Георги Марков: Ако президентът Желев беше казал на 1 милион на "Орлов мост" да ги махаме, днес нямаше да има БСП. Радев също нямаше да го има - той е национално зло, тласка ни към катастрофа! САМО В ПИК: Георги Марков: Ако президентът Желев беше...
ИЗНЕНАДА! Корнелия и Божков събраха 122-ма за вота на недоверие ИЗНЕНАДА! Корнелия и Божков събраха 122-ма за вота на...
Писателят Христо Стоянов пред ПИК: Поведението на Радев е неадекватно, трябва да се намесят психиатрите! Борисов израсна много като политик - проблемът на ГЕРБ е, че няма добър пиар Писателят Христо Стоянов пред ПИК: Поведението на Радев е...
ПОДРЕДИХА СЕ: Нинова се подигра с протестиращите - реди кабинет и обещава министерски постове на Христо Иванов, Атанас Атанасов и щаба на Васил Божков ПОДРЕДИХА СЕ: Нинова се подигра с протестиращите - реди...
горещо
ПОРЕДНА ТРАГЕДИЯ: Медсестра издъхна от COVID-19 в Пазарджик САМО В ПИК: Лидерът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов за уличните акции: Цялата работа е "стани да седна" - двама палячовци организираха национална стачка! А кукловодите - хора с проблеми с правосъдието, потриват ръце от Дубай Евродепутатът Асим Адемов: Правителството на Бойко Борисов получи вот на доверие не само от депутатите, но и от ЕС!

Заради заразени в МС кабинетът заседава он лайн в сряда - ето дневния ред

преди 3 часа
3630
0
Заради заразени в МС кабинетът заседава он лайн в сряда - ето дневния ред
БЪЛГАРИЯ ДНЕС
Автор: ПИК
21.07.2020
0
3630

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския

съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 10

часа редовно правителствено заседание. Членовете на кабинета ще заседават

онлайн поради въведените мерки за дезинфекция и карантина, след като двама служители от администрацията на МС бяха установени с COVID-19.

Министерският съвет ще заседава утре при следния предварителен дневен

ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

2. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2019 Г. НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2014 - 2020 Г. С ПРИЛОЖЕН АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА

ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ ЗА   2020 Г.

Внася: министърът на енергетиката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ЛОЗАН ЛОЗАНОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на културата

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 332 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОМИСИЯТА ПО ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ И НА РЪКОВОДИТЕЛ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РЕКА ДУНАВ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ОПАЗВАНЕ И УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕКА ДУНАВ.

Внася: министърът на околната среда и водите

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР С „ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА ПО ЧЛ. 22Д ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАБЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ХАСКОВО/ДИМИТРОВГРАД”.

Внася: министърът на икономиката

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА РЕМОНТ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ДОВЪРШВАНЕ НА ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМПАКТА ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ОБЩАТА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внасят: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

министърът на вътрешните работи

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАМЕРЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ПЕТ ДЕКЛАРАЦИИ И ОСЕМ ПРЕПОРЪКИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Внася: министърът на околната среда и водите

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 2008 Г. НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОДВИЖНИ СПЪТНИКОВИ ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ, ОДОБРЕНИ НА 20-АТА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, И НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО

СЪБРАНИЕ ДА ГИ РАТИФИЦИРА СЪС ЗАКОН.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобенията

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЧНА СЛУЖБА НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА

ГРАНИЧНИТЕ ВЪПРОСИ, ПОДПИСАНО НА 21 НОЕМВРИ 2019 Г. В БАКУ.

Внася: министърът на вътрешните работи

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ 27 АПРИЛ 2012 Г. МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АЗЕРБАЙДЖАНСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА, СКЛЮЧЕН НА 21 НОЕМВРИ 2019 Г. В БАКУ.

Внася: министърът на вътрешните работи

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА

РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ,  МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ И ЩАБА НА ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА ОТНОСНО ФУНКЦИИТЕ, ОКОМПЛЕКТОВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ, ФИНАНСИРАНЕТО,

АДМИНИСТРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКАТА НА ЩАБА НА КОРПУСА НА НАТО ЗА БЪРЗО РАЗВРЪЩАНЕ В РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ (HQ NRDC-GR).

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СЪГЛАСИЕ ПО ПОДПИСАНОТО НА 20 МАРТ 2020 Г. В СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ ПО ОПЕРАЦИИТЕ НА НАТО В ГР. МОНС, БЕЛГИЯ, ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ (STATEMENT OF INTENT/SOI/) НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ

ТЕХНИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА (SHAPE) ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН НА

ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗНИ СИЛИ В КОНТЕКСТА НА СЪВМЕСТНИТЕ СИЛИ С МНОГО ВИСОКА СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ (VJTF), С НИВО НА КЛАСИФИКАЦИЯ „NATO RESTRICTED”.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТЕКСТА НА КОМЮНИКЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЕЙНТ ЛУСИЯ НА НИВО ПОСЛАНИЦИ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И РИБАРСТВОТО НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 29 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ”, ПРОВЕДЕНО НА 6 ЮЛИ 2020 Г. ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ.

Внася: министърът на правосъдието

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ - КАОЛИНОВА СУРОВИНА И КВАРЦОВ

ПЯСЪК В КАОЛИНОВАТА СУРОВИНА, ОТ НАХОДИЩЕ „БЛЯН”, УЧАСТЪК „VII”, УЧАСТЪК „I”, УЧАСТЪК „III” И УЧАСТЪК “IV И V”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ВЕТОВО И С. КРИВНЯ, ОБЩИНА ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, НА „ВАТИЯ КВАРЦ” АД - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ИКАНТАЛЪКА 2”, ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: министърът на туризма

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

24. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

Сподели:
Последни новини
Най-важното
преди 59 сек
КУПОН НА "САН СТЕФАНО": Голям юбилей в БНТ - "По света и у нас" стана на 60 (СНИМКИ)
преди 3 минути
Започнаха преговорите за съставяне на правителство в Северна Македония
преди 4 минути
Обучават асистенти на лекарите по дентална медицина
преди 6 минути
ГОЛЯМ УДАР НА ИТАЛИАНСКАТА ПОЛИЦИЯ: Разбиха „психо-секс-секта“ - сатанинската организация откъснала от семействата им стотици момичета
преди 8 минути
Два големи пожара бушуват в Хасковско
преди 14 минути
Синът на треньора Илиан Илиев се излекува от COVID-19
преди 27 минути
ВАЖНО: Старият сaйт на Имотния регистър https://icadastre.bg/ ще функционира до 24 юли
преди 41 минути
Новият ас на ЦСКА 1948 Галин Иванов с любопитни думи за Левски и Балъков
преди 51 минути
Цветомир Паунов в Разлог: Срещу ГЕРБ е създаден Отечествен фронт, който иска да дестабилизира страната
преди 52 минути
Откриха труп на мъж край напоителен канал в Сливенско
Най-четени
Най-коментирани
САМО В ПИК: Корнелия Нинова забъркана с Държавна сигурност и в аферата с източването на "ИНКО" - замесена и в тайната приватизация на банка "Биохим"
416774
САМО В ПИК: Корнелия Нинова забъркана с Държавна сигурност и в аферата с източването на "ИНКО" - замесена и в тайната приватизация на банка "Биохим"
Телевизионната революция на Нова тв - кой манипулира зрителите за уличните метежи и защо
342255
Телевизионната революция на Нова тв - кой манипулира зрителите за уличните метежи и защо
Фаталните грешки на Борисов. Защо се стигна дотук и какъв е изходът
323990
Фаталните грешки на Борисов. Защо се стигна дотук и какъв е изходът
ВНИМАНИЕ: Радикализация през щаба на Васил Божков - бесилка и знаци на "Ислямска държава"! Почват терор из София и страната (СНИМКИ)
317703
ВНИМАНИЕ: Радикализация през щаба на Васил Божков - бесилка и знаци на "Ислямска държава"! Почват терор из София и страната (СНИМКИ)
РАЗКРИТИЕ НА ПИК: Ето защо уж пребитият от полицията студент от Хага избягал от "Пирогов" - Евгени Марчев се скрил от допълнителни изследвания
301378
РАЗКРИТИЕ НА ПИК: Ето защо уж пребитият от полицията студент от Хага избягал от "Пирогов" - Евгени Марчев се скрил от допълнителни изследвания
ФИНАЛ: Уличните акции на Божков и Бабикян се провалиха - дори с ДеБъ, Берберян и Румен Петков не напълват площада (СНИМКИ)
265090
ФИНАЛ: Уличните акции на Божков и Бабикян се провалиха - дори с ДеБъ, Берберян и Румен Петков не напълват площада (СНИМКИ)
Виж всички най-четени
Протестите са:
Общо гласували: 8938
архив
ретро
"Брикел": Българските централи имат бъдеще, противно на твърденията на еколозите "Брикел": Българските централи имат бъдеще, противно на твърденията на еколозите 98065 Легендата на Военния театър Меглена Караламбова се разведе 32623 Спомени от соца: Във всяко училище имаше лекар и зъболекар 173552 Световноизвестният астролог Гал Сасон: Връхлитат ни могъщи затъмнения! Вижте какво ни чака 114415 Йорданка Христова откри плажния сезон 291835 Пенсията ми скача с 25 лв. - мерси за голямото увеличение 269369 Проф. Чирков: Отвара с 10 глави чесън пази от сърдечни проблеми и кръвно! 179293 Тити Папазов лепна петно върху „Левски“
лакомник
Кекс с мармалад Кекс с мармалад 260046 Бързи мекички със сирене за закуска 162511 Агнешко кълцано месо в було 109652 Агнешко по гергьовски 135601 Великденската трапеза се готви с любов - ето какво да сложим на масата за празника 191077 Завъртете невероятно вкусен козунак в... пералнята 111092 Козунак с бадеми и кафява захар 137986 Пухкав великденски козунак
култура
Пръскат праха на Милчо Левиев над Пловдив, Лос Анджелис и Солун Пръскат праха на Милчо Левиев над Пловдив, Лос Анджелис и Солун 21745 Светият синод се събуди и излезе с позиция за храма "Света София" 21942 БНТ с премиера на документалния филм "Майката на Апостола" 7857 Топ 5 на най-продаваните книги на издателство „Милениум“ (11-17 юли) 16620 Изложбата "Без рамки" дава старт на културните празници в Царево и Лозенец 10436 Актьори четат Яворов в Народния театър
vip рожденици
Анри Кулев Анри Кулев художник и кинорежисьор Става на: 71 години Владимир Ампов - Графа Владимир Ампов - Графа певец Става на: 42 години Радосвет Радев Радосвет Радев юрист и журналист, изпълнителен директор на "Дарик Радио" Става на: 60 години
виц на деня

- Здрасти, как е? Завърши ли висшето? - Завърших. С две дипломи съм вече - психология и публична администрация. - Браво! А по колко даваш марулите?

няма нови новини
Днес: 310
ТОП
топ
КУПОН НА "САН СТЕФАНО": Голям юбилей в БНТ - "По света и у нас" стана на 60 (СНИМКИ) КУПОН НА "САН СТЕФАНО": Голям юбилей в БНТ -... Започнаха преговорите за съставяне на правителство в Северна Македония Започнаха преговорите за съставяне на правителство в Северна... Обучават асистенти на лекарите по дентална медицина Обучават асистенти на лекарите по дентална медицина
hot
най-четени новини в момента
сега
2728
четат ПИК
сега
четат тази новина
x
САМО В ПИК: Ето кои са тримата терористи от метрото в София - пребоядисани номенклатурчици, сменили куп партии и авери на фейк гуруто Бабикян (ВИДЕО)
x
бомба
ЛЮБОПИТНО: Бездомна котка помогна на съпрузи да се опаричат
x