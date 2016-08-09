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Инфаркт покоси известен криминалист от Благоевград

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Инфаркт покоси известен криминалист от Благоевград

преди 2 часа
9239
0
Инфаркт покоси известен криминалист от Благоевград
БЪЛГАРИЯ ДНЕС
Автор: ПИК
15.09.2020
0
9239

Бившият шеф на служба "Полиция" в РДВР Благоевград Иван Михайлов издъхна днес преди обяд. Инфаркт покоси известния благоевграданин, ротарианец и адвокат на 71 години, съобщава "Струма.ком".

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на 09.08.2016

Михайлов бе сред известните криминалисти от полицейската дирекция в Благоевград, емблематичен за времето си полицай,работил дълги години в системата на МВР .

 Погребението ще бъде утре 11 часа в новите гробища в Благоевград 

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