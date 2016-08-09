Инфаркт покоси известен криминалист от Благоевград
Бившият шеф на служба "Полиция" в РДВР Благоевград Иван Михайлов издъхна днес преди обяд. Инфаркт покоси известния благоевграданин, ротарианец и адвокат на 71 години, съобщава "Струма.ком".
Тъжна вест! Почина известният криминалист Александър Гелеменов
на 09.08.2016
Михайлов бе сред известните криминалисти от полицейската дирекция в Благоевград, емблематичен за времето си полицай,работил дълги години в системата на МВР .
Погребението ще бъде утре 11 часа в новите гробища в Благоевград
Две блодндинки си говорили:
-Абе муцка много хубава походка.
-Да нали,минах през кръчмата