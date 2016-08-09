Инфаркт покоси известен криминалист от Благоевград

Бившият шеф на служба "Полиция" в РДВР Благоевград Иван Михайлов издъхна днес преди обяд. Инфаркт покоси известния благоевграданин, ротарианец и адвокат на 71 години, съобщава "Струма.ком".

Тъжна вест! Почина известният криминалист Александър Гелеменов На 8 август почина известният криминалист и автор на... на 09.08.2016

Михайлов бе сред известните криминалисти от полицейската дирекция в Благоевград, емблематичен за времето си полицай,работил дълги години в системата на МВР .

Погребението ще бъде утре 11 часа в новите гробища в Благоевград