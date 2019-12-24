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Коледата във Враца невъзможна! Кола се заби в ресторант, половината град остана без газ (СНИМКИ)

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Коледата във Враца невъзможна! Кола се заби в ресторант, половината град остана без газ (СНИМКИ)

преди 58 минути
3563
0
Коледата във Враца невъзможна! Кола се заби в ресторант, половината град остана без газ (СНИМКИ)
БЪЛГАРИЯ ДНЕС
Автор: ПИК
24.12.2019
0
3563

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Половината град няма газ, Коледата за хората може да се окаже невъзможна при застудяването, което се очаква.

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