Мрежата гърми срещу Мая: Има се за някакъв еротичен фактор, ама с Баце е ударила на камък!

Мрежата гръмна след опита на Мая Манолова да се оправдае, че напада премиера Бойко Борисов и най-неблагодарно да обяви, че не я бил лекувал. Това очевидно е безкрайно невярно, след като всички знаят, че именноо Борисов й е помогнал да пребори рака в Германия.

Ето какво пише потребител на мрежата по повод спекулациите на Манолова:

Тука тая работа ако е истина, Баце от скука е избушил кочината!

Паднала му на воле, теглил й един.... и отбелезал!

Па кой мъж го не е правил!

"Удри, вуйче тая мачка не е наща" - така му викат из северозапада.

От спортни навици го е сторил човека, без нищо да влага!

Just for the record, дет'се вика!

Завърнал се, паднало му на сгода и я изплющел у бързинката!

Лошо нема!

Ама сметай колко е била качествена щом след забивката одма я е шутирал у лево!

Тя обаче си се има за некъф як еротичен фактор!

Бара се за голема вървела сред мъжете!

Ама ... като гледам кои са й били мъжете , то ясно, откъде й идва усещането, че е некфа класа!

Ама с Баце ударила на камък.

Дигнала летвата и ... бааам греда!

Веднъга била изфрълена от отбора на готините пи...ки!

Ама така де!

Това да й не е некой нефелен отрок на ония с каскетите и ватенките, къде се плюнчи по ланска спържа!

Е да де, ама она пъ не е свикнала да й бият боца веднага след употреба и това я побръква от злоба!

Ма как така бе!

Е те така те!

Е..и и фъргай у кюпа с ...

Аре да не казвам с к'во!

Крайно време е било някой да се отнесе както подобава с онова, къде ми беше кофти да го кажем!

А това жена макар и - оффффф, те пак не моем да го кажем - не мое'го прости!

Я от опит го знам!