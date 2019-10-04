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Най-много дъжд е паднал в Бургас, Сняг е покрил Мусала

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Най-много дъжд е паднал в Бургас, Сняг е покрил Мусала

преди 1 часа
2865
0
Най-много дъжд е паднал в Бургас, Сняг е покрил Мусала
БЪЛГАРИЯ ДНЕС
Автор: ПИК
04.10.2019
0
2865

Най-голямото количество валежи от дъжд е регистрирано в Бургас - 28 л/кв. м, а на връх Мусала е валяло сняг. Това съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В Кърджали е регистрирано количество от 22 л/кв. м, в Сливен - 21 л/кв. м, Карнобат и Хасково - 20 л/кв. м, в Стара Загора - 16 л/кв м.

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преди 15 часа

Градушка е регистрирана в района на Ахтопол. Тя е била с размера на грахово зърно.

На Мусала вали сняг, а на Мургаш и Рожен е валяло само дъжд.

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