Новият Доростолски митрополит е Негово преосвещенство Константийски епископ Яков

За нов Доростолски митрополит бе избран Преосвещеният Константийски епископ Яков, досегашен викарий на Негово високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, съобщи агенция "Фокус".

По решение на Св. Синод на Българската православна църква, в празничния за християните неделен ден, в Синодния параклис "Св. Цар Борис Първи Покръстител" се проведоха избори за нов Доростолски митрополит. В избора взеха участие Негово светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит, председател на Св. Синод и епархийските митрополити.

Достоизбираемите епископи, от които Върховната църковна управа избра новия Доростолски митрополит бяха: Негово преосвещенство Константийски епископ Яков - викарий на Пловдивския митрополит, получил 18 гласа от епархийските избиратели и Негово преосвещенство Велички епископ Сионий - игумен на двата ставропигиални манастира Бачковски и Троянски - с 12 гласа.