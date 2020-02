Онколози и хематолози дават безплатни консултации в болница „Св. Иван Рилски“

Лекари от Клиниката по хематология и онкология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ще преглеждат безплатно за „второ мнение“ пациенти с вече диагностицирани онкологични и хематологични заболявания.

Така УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ се присъединява към световната инициатива за отбелязване на Деня на онкологичните заболявания - 4 февруари. Тази година инициативата в световен мащаб ще премине под мотото I am and I will (Аз съм и ще бъда).

Безплатните консултации ще се провеждат на 3, 4 и 5 февруари.

През последните години броят на онкологичните заболявания се е удвоил, дори утроил, сочи световната статистика. Най-разпространен е ракът на белия дроб, който представлява 11,6% от всички случаи на онкозаболявания. На първо място е и като причина за смъртта на такива болни – 18%. Следващите най-смъртоносни са ракът на дебелото черво 9,2%, ракът на стомаха 8,2%, ракът на черния дроб 8%, следван от рака на млечната жлеза 6,6%.

Лидерска позиция сред хематологичните заболявания заемат анемиите (35%), следвани от лимфомите и хроничните левкемии.

„В нашата клиника отчитаме значително покачване честотата на заболелите от Множествен Миелом, Неходжкинов лимфом и Болест на Ходжкин“, обяснява хематологът д-р Александър Йорданов.

За разлика от онкологичните заболявания, за които се знае много, хематологичните са по-малко известни. Те могат да засегнат всички компоненти на кръвта – еритроцити, левкоцити и тромбоцити, също така и костния мозък, който ги произвежда. Лимфните органи като далак, сливици и лимфни възли са обект на тези заболявания. Могат да бъдат разграничени грубо в категориите – доброкачествени и злокачествени.

Сред често срещаните хематологични заболявания са анемиите, нарушенията на кръвосъсирването и злокачествените левкемии и лимфоми. Те се нареждат на 5-то място по честота сред българското население, след рака на белия дроб, простата, млечна жлеза и дебело черво. Навременното им лечение води до по-добра прогноза.

Много често онкохематологичните заболявания се развиват бавно и незабележимо, без изразена ясна симптоматика, като това може да забави диагнозата дори с година. Оплаквания от честа поява на синини по тялото, обилно кървене при незначителни травми, нощни изпотявания, фебрилитети, дори грипоподобна симптоматика, тъпа болка в ляво подребрие, могат да бъдат алармиращи сигнали за началото на хематологичнен процес.