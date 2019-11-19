Pik.bg retro.bg Lakomnik.bg pikco.bg Izbori.pik.bg Mileniumbg.eu nedyalko.bg
Вход
София
Времето в София 15 o C

Пиян без книжка отнесе патрулка

Новините Вчера: 258
Днес: 187
Вижте кои ще са най-късметлийските зодии през 2020 г. СУПЕР НОВИНА ЗА ИКОНОМИКАТА НИ! Борисов: Два пъти и половина е... СИГНАЛ ДО ПИК! Измамена съпруга за шефката на "Гробищни... РАЗКРИТИЕ: Ето как Корнелия Нинова се гласи за премиер -...
Виж всички новини от днес
ПИК ТВ
те
ма БЪЛГАРИЯ Е С БОРИСОВ (ОБЗОР) БЪЛГАРИЯ Е С БОРИСОВ (ОБЗОР) хит
на
деня БОМБА В ПИК! Проф. Никола Филчев: Борис Велчев помиярстваше и с интриги стана главен прокурор. Гешев няма неговите меки движения с китката. Шепа крадци, водени от Прокопиев и Костов, искат да си назначат обвинител №1 БОМБА В ПИК! Проф. Никола Филчев: Борис Велчев...
СИГНАЛ ДО ПИК! Измамена съпруга за шефката на "Гробищни паркове": Върти любов и финансови схеми с мъжа ми, който има погребална агенция! Даде й 10 хил. лв. и си направи силиконов бюст, връща му с обществени поръчки (ДОКУМЕНТИ) СИГНАЛ ДО ПИК! Измамена съпруга за шефката на "Гробищни...
Ето как служителите на Прокопиев и Цветан Василев паднаха на колене пред президента Радев (ВИДЕО) Ето как служителите на Прокопиев и Цветан Василев паднаха...
Да коленичиш пред Румен Радев. Шубето от Гешев е голям страх Да коленичиш пред Румен Радев. Шубето от Гешев е голям страх
ПЪРВО В ПИК TV: Бойко Борисов тръгна на проверка по "Хемус" в ранни зори (ОБНОВЕНА/НА ЖИВО) ПЪРВО В ПИК TV: Бойко Борисов тръгна на проверка по...
БОМБА В ПИК! Проф. Никола Филчев: Борис Велчев помиярстваше и с интриги стана главен прокурор. Гешев няма неговите меки движения с китката. Шепа крадци, водени от Прокопиев и Костов, искат да си назначат обвинител №1 БОМБА В ПИК! Проф. Никола Филчев: Борис Велчев...
Проф. Огнян Герджиков пред ПИК: Писах шестица на Гешев в Симеоново. А шестиците ми там бяха само две... Проф. Огнян Герджиков пред ПИК: Писах шестица на Гешев в...
Кликата на Нинова призна след Костов: ПИК е фактор! Умните политици и 1 000 000 българи ежедневно го знаят. Останалото е мижи, да те лажем Кликата на Нинова призна след Костов: ПИК е фактор!...
КОНСПИРАЦИЯ В ПИК: Борис Велчев съветвал Радев да не подписва за Гешев. Надвисва държавна криза. Президентът лансирал шефа на Конституционния съд за главен прокурор КОНСПИРАЦИЯ В ПИК: Борис Велчев съветвал Радев да не...
Разплетена схема на скандалната съдийка Дишева и мъжа й срещу развитието на Витоша и Банско Разплетена схема на скандалната съдийка Дишева и мъжа й...
САМО В ПИК: Бившият конституционен съдия Георги Марков: Няма начин Румен Радев да не издаде указ за Иван Гешев - иначе нарушава Конституцията и следва импийчмънт! САМО В ПИК: Бившият конституционен съдия Георги Марков:...
ЖЕГА НА "ПОЗИТАНО" 20: Корнелия Нинова оцелява с менте гласуване за преизбирането си - Свиленски призна манипулацията ЖЕГА НА "ПОЗИТАНО" 20: Корнелия Нинова оцелява с менте...
ЧЕРВЕНИ ИНТРИГИ! Нинова събра гости-клакьори на "Позитано" 20 да запушват устата на критиците й ЧЕРВЕНИ ИНТРИГИ! Нинова събра гости-клакьори на...
САМО В ПИК И "РЕТРО": Бащата на Бербатов безработен САМО В ПИК И "РЕТРО": Бащата на Бербатов безработен
Петър Волгин: Защо грантовата десница не е алтернатива на ГЕРБ? Петър Волгин: Защо грантовата десница не е алтернатива на...
ЕКСКЛУЗИВНО В ПИК TV! Гръм и мълнии на пленума: Кирил Добрев мрънка за загубата, Станишев го попиля: БСП стана авториторна партия с диктат на ръководството! ЕКСКЛУЗИВНО В ПИК TV! Гръм и мълнии на пленума: Кирил...
горещо
СИГНАЛ ДО ПИК! Измамена съпруга за шефката на "Гробищни паркове": Върти любов и финансови схеми с мъжа ми, който има погребална агенция! Даде й 10 хил. лв. и си направи силиконов бюст, връща му с обществени поръчки (ДОКУМЕНТИ) Деси Атанасова: Пред кого се коленичи? Пред Бог, пред Цар, при брак... ИЗВЪНРЕДНО: Откриха труп на прострелян мъж в Бургас! Чакат аутопсията, още не е ясно кой е убитият

Пиян без книжка отнесе патрулка

преди 2 часа
4490
0
Пиян без книжка отнесе патрулка
БЪЛГАРИЯ ДНЕС
Автор: ПИК
19.11.2019
0
4490

Неправоспособен младеж удари полицейски автомобил тази сутрин в 1,50 часа в Хасково. Това съобщиха от ОДМВР-Хасково. 

21-годишно момче от с.Спахиево се е движило с леката си кола „Опел“ по улица „П.Р.Славейков“ в областния град. Не е спазило пътен знак Б-1 и е ударило движещ се по улица „Епископ Софроний“ в посока улица „Добруджа“ служебен полицейски автомобил „Грейт уол“ на РУ Хасково. 

От удара колата е с леки материални щети – леко огънат преден ляв калник и предна лява врата. Водачите са тествани за алкохол, като тази на виновният водач отчела 1,4 промила. Младежът е отказал кръвна проба.

При справка се оказало, че е неправоспособен и не притежава свидетелство за правоуправление. Задържан е до 24 часа по заведеното бързо производство.

Сподели:
Напиши коментар »
(0)
Вашето мнение
Код за сигурност:
Последни новини
Най-важното
преди 22 минути
Вижте кои ще са най-късметлийските зодии през 2020 г.
преди 23 минути
СУПЕР НОВИНА ЗА ИКОНОМИКАТА НИ! Борисов: Два пъти и половина е ръстът на преките инвестиции у нас за първите девет месеца на годината
преди 26 минути
СИГНАЛ ДО ПИК! Измамена съпруга за шефката на "Гробищни паркове": Върти любов и финансови схеми с мъжа ми, който има погребална агенция! Даде й 10 хил. лв. и си направи силиконов бюст, връща му с обществени поръчки (ДОКУМЕНТИ)
преди 36 минути
Яница подпали Мрежата по жартиери (СНИМКА)
преди 47 минути
БМВ помете пешеходка в Сандански
преди 47 минути
Деси Атанасова: Пред кого се коленичи? Пред Бог, пред Цар, при брак...
преди 48 минути
УНИКАТ: Ето какво ще подари Борисов на Тръмп! Изненадата е шедьовър, ръчно изработен в Габрово
преди 58 минути
Патриарх Неофит прие американския посланик Херо Мустафа
преди 1 часа
НАПРЕЖЕНИЕ: Турция продължава да нарушава въздушното пространство на Гърция
преди 1 часа
СКАНДАЛ: Червени фирми и менте зелени с апокалиптични доклади за България - опитват да свалят правителството през ЕК
Най-четени
Най-коментирани
Бившата съпруга на Плевнелиев с разтърсващо признание: Срамувам се, че му бях жена
435496
Бившата съпруга на Плевнелиев с разтърсващо признание: Срамувам се, че му бях жена
Радан Кънев предал България в Брюксел! По негов донос спирали "Струма"
382214
Радан Кънев предал България в Брюксел! По негов донос спирали "Струма"
ЕКСКЛУЗИВНО В ПИК TV! Гръм и мълнии на пленума: Кирил Добрев мрънка за загубата, Станишев го попиля: БСП стана авториторна партия с диктат на ръководството!
173272
ЕКСКЛУЗИВНО В ПИК TV! Гръм и мълнии на пленума: Кирил Добрев мрънка за загубата, Станишев го попиля: БСП стана авториторна партия с диктат на ръководството!
БОМБА В ПИК! Проф. Никола Филчев: Борис Велчев помиярстваше и с интриги стана главен прокурор. Гешев няма неговите меки движения с китката. Шепа крадци, водени от Прокопиев и Костов, искат да си назначат обвинител №1
164182
БОМБА В ПИК! Проф. Никола Филчев: Борис Велчев помиярстваше и с интриги стана главен прокурор. Гешев няма неговите меки движения с китката. Шепа крадци, водени от Прокопиев и Костов, искат да си назначат обвинител №1
Проф. Огнян Герджиков пред ПИК: Писах шестица на Гешев в Симеоново. А шестиците ми там бяха само две...
159799
Проф. Огнян Герджиков пред ПИК: Писах шестица на Гешев в Симеоново. А шестиците ми там бяха само две...
КОНСПИРАЦИЯ В ПИК: Борис Велчев съветвал Радев да не подписва за Гешев. Надвисва държавна криза. Президентът лансирал шефа на Конституционния съд за главен прокурор
159005
КОНСПИРАЦИЯ В ПИК: Борис Велчев съветвал Радев да не подписва за Гешев. Надвисва държавна криза. Президентът лансирал шефа на Конституционния съд за главен прокурор
Виж всички най-четени
Кой е най-успешният политик в България по време на прехода?
Общо гласували: 17608
архив
ретро
Корумпирали кмета на Пловдив с торба липов цвят Корумпирали кмета на Пловдив с торба липов цвят 24858 Баща ми имаше коне и крави, но влезе в ТКЗС-то заради децата си 32461 Диадемата – аксесоар №1 за зимата 97761 Само проф. Вучков ни казваше истината 19535 Дайте от бюджетния излишък за млади семейства 168985 Рецептата, с която Петър Димков се е лекувал от настинка 98967 Къванч Татлъту на нож с брат си 782623 САМО В ПИК И "РЕТРО": Лъснаха тайните на жената на Виктор Николаев
лакомник
Пърленки с маслини и сирене Пърленки с маслини и сирене 211497 Кекс с ябълки и шоколад 163899 Ароматен хляб с пресни зелени подправки 198030 Кроасани с течен шоколад 394403 Пухкави бухтички с кашкавал (стъпка по стъпка) 297075 Печени кюфтета с картофи 176448 Кашкавалки с маслини 161520 Орехови палачинки с канела
култура
Топ 5 на най-продаваните книги на издателство „Милениум“ (11-17 ноември) Топ 5 на най-продаваните книги на издателство „Милениум“ (11-17 ноември) 10351 Боил Банов очерта българските приоритети в програмите на ЮНЕСКО 103553 Пророчествата на Слава Севрюкова и билковите й рецепти срещу 55 болести в уникална книга 20268 Сбогуваме се с Павел Васев 34851 Гледаме над 170 представления в седмата "Нощ на театрите" 24587 "Мис Свят" с роля в новия филм на Анри Кулев за Сръбско-българската война
vip рожденици
Любен Дилов-син Любен Дилов-син писател, журналист, политик Става на: 55 години Наталия Бардская Наталия Бардская актриса
виц на деня

Женска мисъл из фейсбук пространството: - Мъжът е наш приятел, любовник, другар и гадина мръсна едновременно...

няма нови новини
Днес: 187
ТОП
топ
СУПЕР НОВИНА ЗА ИКОНОМИКАТА НИ! Борисов: Два пъти и половина е ръстът на преките инвестиции у нас за първите девет месеца на годината СУПЕР НОВИНА ЗА ИКОНОМИКАТА НИ! Борисов: Два пъти и половина е... БМВ помете пешеходка в Сандански БМВ помете пешеходка в Сандански УНИКАТ: Ето какво ще подари Борисов на Тръмп! Изненадата е шедьовър, ръчно изработен в Габрово УНИКАТ: Ето какво ще подари Борисов на Тръмп! Изненадата е...
hot
най-четени новини в момента
сега
3236
четат ПИК
сега
четат тази новина
x
Ето как служителите на Прокопиев и Цветан Василев паднаха на колене пред президента Радев (ВИДЕО)
x
бомба
Вижте кои ще са най-късметлийските зодии през 2020 г.
x