Пиян без книжка отнесе патрулка

Неправоспособен младеж удари полицейски автомобил тази сутрин в 1,50 часа в Хасково. Това съобщиха от ОДМВР-Хасково.

21-годишно момче от с.Спахиево се е движило с леката си кола „Опел“ по улица „П.Р.Славейков“ в областния град. Не е спазило пътен знак Б-1 и е ударило движещ се по улица „Епископ Софроний“ в посока улица „Добруджа“ служебен полицейски автомобил „Грейт уол“ на РУ Хасково.

От удара колата е с леки материални щети – леко огънат преден ляв калник и предна лява врата. Водачите са тествани за алкохол, като тази на виновният водач отчела 1,4 промила. Младежът е отказал кръвна проба.

При справка се оказало, че е неправоспособен и не притежава свидетелство за правоуправление. Задържан е до 24 часа по заведеното бързо производство.