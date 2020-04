Сайтът на Агенцията по заетостта се срина. Достъпът до него изведнъж спря в ранните часове на деня и изхвърли от системата всички влезли в него. Минути по-късно входът в него беше възстановен, но отново се бъгна. Сривовете се получават периодично, вероятно заради големия наплив от хора.

При опит повторно да го заредят излиза следното съобщение „Error! Sorry! Unexpected error! Check folder permisions! The error occurred on line 112 of /var/www/lib/Files.php“

"Error! Query failed! Tried to execute: SHOW COLUMNS FROM job_seekers The SQL server said: Incorrect key file for table '/tmp/#sql_40a_0.MYI'; try to repair it. The error occurred on line 53 of /var/www/core/db/MySQLi.php"

Това означава, че всички нови безработни, които са избрали да се регистрират онлайн, няма да успеят да го направят или ще бъде след няколко опита.