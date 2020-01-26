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Светият Синод добавя специални молитви в богослуженията срещу коронавируса

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Светият Синод добавя специални молитви в богослуженията срещу коронавируса

преди 1 часа
2174
0
Светият Синод добавя специални молитви в богослуженията срещу коронавируса
БЪЛГАРИЯ ДНЕС
Автор: ПИК
15.03.2020
0
2174

От Светия Синод разпространиха оскръжно писмо за прибавянето в богослуженията на молитви при епидемия от заразна болест. Това се прави във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и опасността от заразяване с коронавирус - COVID-19.

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Така в богослуженията трябва да бъдат добавени специалните молитви при зарази и епидемии от особено заразни и смъртоносни болести:

НА СВ. ПРОСКОМИДИЯ:

Господи, Иисусе Христе Боже наш, приими жертву сию во оставление грехов нас грешних и недостойних рабов Твоих, беззаконии нашими Твою благост прогневавших, и благоутробие Твое раздраживших, и не вниди в суд с раби Твоими, но отврати страшний гнев Твой, праведно на ни движимий, утоли губителное прещение, и устави грозний Твои меч, невидимобезгодно секущий нас, и пощади нищихи убогих рабов Твоих, и не затвори в смерти душ наших, в покаянии сокрушеним сердцем, и со слезами к Тебе милосердому благоуветливому, и благопременителному Богу нашему припадающих.

НА ВЕЛИКАТА ЕКТЕНИЯ:

О еже услишати от храма святаго Своего гласа нашего, и исцелити болезни смертния, одержащия нас, и потоки беззакония, смутившия нас, изсушити, Господу помолимся.

О еже вскоре изяти нас от сетей смертних, и от болезней адових избавити, Господу помолимся.

О еже милостивно продолжити рабом Своим покаяния время, и не безгодно яко неплодную смоковницу посещи, но благосердием окопати, и милосердия росою напоити, плодов покаяния и обращения нашего человеколюбно еще ожидая, Господу помолимся.

НА СУГУБАТА ЕКТЕНИЯ:

Согрешихом и беззаконствовахом и сего ради праведний Твой гнев постиже нас, Господи Боже наш, и сен смертная обиде нас и ко адовим вратом приближихомся: но к Тебе Богу нашему в болезни нашей умольно вопием: пощади, пощади люди Твоя, и не погуби до конца, смиренно молим Ти ся, услиши и помилуй.

Паче всех согрешихом Тебе и беззаконновахом, Владико, и аще покаяния не стяжахом, предложение наше вместо покаяния приими, и на милост преложися: смертноснаго недуга, и болезней лютих, яко всесилен свободи раби Твоя болезненно стенящия, молим Ти ся, скоро услиши и помилуй.

Горепосочените прошения се добавят при отслужването на св. Литургия във всеки храм и манастир в диоцеза на БПЦ-БП, се казва още в окръжното писмо.

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