Спират влизането в България на тирове, пътуващи за Турция и влизащи у нас от определени държави

НАУЧЕН ФАКТ: Мъжете са програмирани да живеят по-малко от жените

АСТРОЛОГ: Днес ви се дава всичко нужно, за да сбъднете мечтите и идеите

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