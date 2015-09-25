Такси пречупи бетонен стълб в Хасково

Такси пречупи бетонен електрически стълб в района на хасковския парк „Ямача” в Хасково. Инцидентът е станал тази нощ край улица „Шипченски проход”.

Тази сутрин лекият автомобил все още стоеше в крайпътното дере, съобщава "Хасково нет". Очакваше се да бъде изтеглен от специализирана техника. Подробности за катастрофата се очакват утре от Областната дирекция на МВР в Хасково.