Такси пречупи бетонен стълб в Хасково
Такси пречупи бетонен електрически стълб в района на хасковския парк „Ямача” в Хасково. Инцидентът е станал тази нощ край улица „Шипченски проход”.
Извънредно! Нов ужас на пътя! Такси и кола се помляха челно в Хасково, един бере душа
на 25.09.2015
Тази сутрин лекият автомобил все още стоеше в крайпътното дере, съобщава "Хасково нет". Очакваше се да бъде изтеглен от специализирана техника. Подробности за катастрофата се очакват утре от Областната дирекция на МВР в Хасково.
Две блондинки си говорят: - Муцка, много съм притеснена - бях с негър и сега ако взема да родя черно бебе... - Що, бе муцка? Твоят Пешо да не е расист?