УНИКАЛНО: Българска народна песен озвучава реклама на "Мерцедес" (ЩЕ НАСТРЪХНЕТЕ ОТ ТОВА ВИДЕО)

Българската народна песен "Бре, Петрунко" в аранжимент на Емил Струнджев озвучава рекламен клип на един от последните модели автомобили на "Мерцедес".

Видеото започва с форсиране на двигателя на колата, чиито фарове са единствената светлина в кадъра. Още на 10-ата секунда започва да звучи и "Бре, Петрунко", първоначално в акапелно изпълнение. Впоследствие към гласовете на певиците се добавя и музика, ремиксирана от DJ BIZ в стила трап.

В част от клипа пък остава единствено музиката, която обаче все пак е "украсена" с типичните провиквания за фолклора ни.

Видеото е качено в платформата на YouTube още през 2017 г., но едва през последните дни започна да набира популярност сред българските меломани и ентусиасти на возилата. Любопитна подробност е, че макар и рекламен, клипът не е създаден от оборотната марка автомобили. Вместо това е дело на любител на високите скорости, чийто канал се занимава именно с представянето и ревюта на луксозни моторни превозни средства.

Това не е първият път, в който родният фолклор очарова чужденците. Именно фолклорната ни музика пък е търсена най-много в чужбина. Най-голям интерес към музиката ни проявяват в Германия, Обединеното кралство, Израел и Япония, пише "Монитор".

Припомняме, че преди две години песента "Кавал свири" беше включена в промовидеото към Five Foot Two – документалния филм за концерта на Лейди Гага на Super Bowl. Филмът "300" пък използва мотиви от народната песен "Зайди, зайди, ясно слънце" като основа на Message For The Queen от саундтрака към блокбастъра.