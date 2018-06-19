Млад мъж с „Ауди А7“ се помля край Търговище.

Днес около 05,54 часа в община Търговище на първокласения път София-Варна в местността Боаза 25-годишен правоспособен водач от Варна при управление на автомобил „Ауди А7“ с варненска регистрация в посока Варна-София при движение с несъобразена скорост е изгубил контрол над управлението на моторното превозно средство.

Автомобилът е навлязъл в лентата за насрещно движение и е блъснал правомерно движещ се там товарен автомобил „Ивеко“ със софийска регистрация, управляван от 47-годишен правоспособен водач от Добрич, излязъл е вляво от пътното платно и е допуснал пътно-транспортно произшествие със значителни материални щети по автомобилите.

На двамата водачи са взети проби за евентуално наличие на алкохол в издишания от тях въздух по надлежния ред – с техническо средство алкотест „Дрегер“, които са отрицателни, съобщиха от ОДМВР - Търговище.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ - Търговище.