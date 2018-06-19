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„Ауди А7“ се помля край Търговище

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„Ауди А7“ се помля край Търговище

преди 2 часа
5063
1
„Ауди А7“ се помля край Търговище
БЪЛГАРИЯ ДНЕС
Автор: ПИК
24.01.2020
1
5063

Млад мъж с „Ауди А7“ се помля край Търговище.

Днес около 05,54 часа в община Търговище на първокласения път София-Варна в местността Боаза 25-годишен правоспособен водач от Варна при управление на  автомобил „Ауди А7“ с варненска регистрация в посока Варна-София при движение с несъобразена скорост е изгубил контрол над управлението на моторното превозно средство.

Автомобилът е навлязъл в лентата за насрещно движение и е блъснал правомерно движещ се там товарен автомобил „Ивеко“ със софийска регистрация, управляван от 47-годишен правоспособен водач от Добрич, излязъл е вляво от пътното платно и е допуснал пътно-транспортно произшествие със значителни материални щети по автомобилите.

На двамата водачи са взети проби за евентуално наличие на алкохол в издишания от тях въздух по надлежния ред – с техническо средство алкотест „Дрегер“, които са отрицателни, съобщиха от ОДМВР - Търговище.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ - Търговище.

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Още един самозабравил се на който ТАТКО му е купил кола за да убива по пътищата
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