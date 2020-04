140 пациенти са преминали през новите приемни кабинети за коронавирус в Пловдив

Два кораба се движат по Дунав един срещу друг. По радиостанцията се чува:

- Мини у лево, бе!

- What?

- Мини у лево бе, еййй!

- WHAAAT?

- Do you speak english?

- YES!

- Абе, мини у лево, че ше изгинеме, бе!