Голям удар на "Икономическа полиция" в Пловдив (СНИМКИ)

Стоки на защитени търговски марки, продавани без разрешение от правопритежателя, са установени и иззети от търговски обект в Пловдив в рамките на предприета операция на служители на отдел "Икономическа полиция“ при ОД МВР Пловдив. Това съобщиха от пресцентъра на полицията в града.

На 5 август при инспекция от обекти в търговски център "Изгрев“, стопанисвани от две юридически лица, служителите са установили множество мъжки и дамски модни стоки, обувки и аксесоари с лога на големи производители сред които Adidas, Nike International Ltd., Reebok International Ltd., Converse Inc., Louis Vuitton Malletier S.A., Puma SA, Dsquared2 TM S.A. ,Philipp Plein и Lacoste, за които собствениците не са разполагали с документи, които да удостоверяват връзка с правопритежателите на марките.

Иззети са 345 артикула. Образувани са две досъдебни производства по чл. 172б от НК. Задържано е едно лице. Работата по документирането на случая продължава под ръководството на Районна прокуратура - Пловдив.